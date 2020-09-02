議員：經營者交還美食車牌照　應獲政府補償

政府正就美食車先導計劃進行評估，並於本年擬備最終評估報告。議員姚思榮指美食車計劃是政府推出，政府不可能為「甩身」而單方面終止計劃，應容許經營者有所選擇，如退出交還牌照時，政府作出一些補償，並優化計劃，例如寬減租金及改善指定營運場地等，以協助經營者繼續營運下去。

政府多次強調推出美食車先導計劃，旨在為香港的旅遊景點增添趣味和活力，為旅客及本地居民提供多元化、富創意和高質素的美食選擇。不過，先導計劃的指定營運場地選址一直被經營者詬病，雖然政府其後容許美食車經營者可自選活動場地營運，但亦有不少條件規限，未能拆牆鬆綁。

姚指出，香港與外國環境不同，在香港旅客較容易找到用膳地方，然而政府提供的八個營運地點，則只有香港迪士尼樂園和海洋公園等兩三個地點營業額較佳，但經營者只能輪流在上址營運，致美食車經營困難，他認為政府應優化先導計劃，提供租金優惠或放寬可自選地點營運，增加對業界支持，計劃才有動力延續下去。

他認為如有美食車選擇退出計劃，交回牌照時，政府應作補償。若美食車數目減少，或可安排多些美食車到較受歡迎的泊位營運，保障收入。

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