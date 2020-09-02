800人當年爭美食車營運權　勝出者今無奈呻笨

政府於二○一五年提出美食車先導計劃的構思，一六年邀請市民參加計劃，參加者需提交審議計劃書及參加烹飪挑戰賽爭奪營運權，有參加者透露，當年吸引近八百人報名，最終揀選十六架美食車營運。勝出的美食車「有得餃水餃專門店」負責人廖震豪向本報表示，猶記得當年入選後的心情就如中了六合彩，一家人為可以一起經營美食車而開心不已，但經營三年卻只換來無奈，被問及如再有一次機會會否參加，他坦言回應：「不會！」

美食車於一七年二月正式營運，但全盛時期亦只有十五部美食車運作。其中「華星冰室」及「小甜谷」美食車的營運者更在籌備過程中已「因技術性」等問題知難而退，繼而由「擦餐飽」及「The Butchers Club」補上。不過，去年底「擦餐飽」退出計劃，另一部美食車「粵廚點心專門店」亦於今年二月退出。

目前仍在營運的美食車更減至十三部，分別是池記、大師兄美食車、泰妹美食車（前稱豪園小食）、公主廚房、七桌子X樺得園、鴻福堂美食車、菠蘿仔食堂、八珍醬園美食車、有得餃水餃專門店、Mein by Maureen、Crunch Munch、The Butchers Club及Beef & Liberty。其中菠蘿仔食堂是少數成功例子能闖出名堂，現已開設兩間分店。

－－－－－

「疫市下想轉危為機？」

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020