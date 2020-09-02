東方日報A1：政府救都費事　送美食車一程

港府創新東施效顰，新興產業落後過人！外國盛行多時的網約車Uber以及美食車，在港試行卻困難重重。無能政府官僚體制，欠缺配套推動產業，令新興產業不敵疫情，走上終結之路。疫暴下美食車數目由去年十五部減至十三部，今年首七個月的總營業額亦跌至五十萬元，較去年暴跌九成半，相當於每架美食車每月只有五千五百元生意額，不夠交車租雜費！有美食車營運者自去年十月起已休業；亦有美食車因長期沒有現金流而被凍結銀行帳戶，八月更將以蝕本價轉讓工場，據了解，至少有四架美食車有意退出，美食車先導計劃隨時「玩完」！業者炮轟政府不負責任，不但支援不足，連防疫抗疫基金亦將他們遺忘。

旅遊事務署推行美食車先導計劃三年半以來，美食車的營業額每況愈下，總營業額由首年的二千一百多萬元，按年下跌至今年首七個月的五十萬元。雖然政府聲稱已因應疫情為美食車提供減租七成半，但多個指定營運場地的泊位包括迪士尼及海洋公園等已關閉，目前全部美食車已停運。

本身經營「大師兄」美食車、並協助同業打理「七桌子」及「Crunch Munch」美食車的負責人張先生表示，當初共投資二百萬元參與美食車計劃，但疫情令到三架美食車已停工超過半年，七月更因太久沒有現金流動，其銀行戶口被凍結，上月已將製作食物的工場賤價轉讓。他指美食車即使泊在停車場內「曬太陽」，每月仍需繳付五千元停車費，到年底還要面對驗車及保險費等一大筆開支，故若本月仍無美食車營運地點重開或無任何補貼，便會將營運牌照交還予政府。

他痛斥政府不負責任，對美食車零支援，對外宣稱有租金減免，但幾乎所有營運地點都已關閉，而美食車的牌照為食物製造廠牌，並不能如食肆般有限度營運，疫情至今僅領過政府一次性八萬元抗疫基金資助，根本不足以繳付租金雜費。由於不能開工，他們早於三月前已解僱所有員工，故連保就業計劃亦未能參加。他促請政府第三輪防疫抗疫基金涵蓋美食車，否則「真的會捱不下去」。

「有得餃水餃專門店」負責人廖震豪亦指，其美食車自去年十月起已沒營運，而泊車費、牌照費、驗車及保險等必要開支一年已近十萬元，營運至今累計虧損達八十萬元，美食車牌照明年二月到期，已決定不會再續牌。

總結美食車計劃，廖直指是「失敗」，政府太多規管，如停泊位置不理想，欠缺配套設施及不許擺放座椅等，又不願聽取經營者意見，最後將美食車推向被陰乾深淵，認為若政府明年決定不延續計劃，應向經營者作出補償，買回美食車。若延續計劃，則應放寬部分限制，否則難吸引經營者入場：「個個都知美食車死得轟烈，邊個傻仔仲肯接手？」池記美食車負責人之一的Danny則表示，今年美食車很少營運，收入大減。至於明年會否續牌，暫未考慮此問題。

旅遊事務署未有正面回覆會否為美食車加碼推出援助或放寬牌照條件，僅稱明白美食車正處於艱難經營環境，並已為美食車豁免續牌費用、車輛牌照費、驗車費及提供租金寬免等，政府正就先導計劃進行評估，會在本年擬備最終評估報告。

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