車Cam直擊：鐵騎士越線連撞兩車重創　送院返魂乏術

昨(9月1日)午4時許，一名姓林（33歲）男子駕駛電單車，沿港島淺水灣道南行駛抵11號落斜灣位時，懷疑失控越過對面線，繼而與迎面而至私家車及客貨車相撞，林當場人車分離，電單車於路中央翻側，林亦「攝入」客貨車車底，其他司機見狀報警。消防到場將林救出，惟他已昏迷不醒，送院後惜告傷重不治。私家車姓甘（40歲）女司機、及客貨車姓梁（61歲）司機留在現場，協助警方調查意外原因。

有其他駕駛者的車Cam拍得意外經過，片段所見，林駕駛電單車沿淺水灣道駛經一個左彎時，突越過雙白線，先與一輛迎面而至私家車碰撞，相信當時兩車撞擊力不算很大，惟林已人車分離，仆倒在地；繼而遭另一輛駛至的客貨車撞個正着，當場失去知覺，送院經搶救後證實死亡。此為兩日內第2宗涉及電單車的奪命意外。

前晚(8月31日)9時許，兩輛工程車沿北大嶼山公路往赤鱲角香港國際機場方向慢線緩慢前行，駛至近欣澳打棚埔對開時，尾隨一輛由姓余(43歲)男子駕駛的「綿羊仔」電單車，疑收掣不及，猛烈撞中其中一輛由姓黃(55歲)男子駕駛的工程車的車尾，余人仰車翻，重創昏迷。救護員到場將余送往北大嶼山醫院搶救，惜延至當晚約11時傷重不治。

警方在現場調查，發現路面遺下約8米煞車胎痕，散布電單車碎片，涉事電單車損毀不算嚴重，尾箱繫有一個外賣袋，意外成因有待調查，案件交由新界南總區交通部特別調查隊跟進。

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