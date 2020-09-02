何志平專欄：大話連篇

二○一九年底，時近全年回顧的熱鬧時節，各種各樣的年終統計都一一出爐。

除夕夜，全國新聞網（CNN）又別出心裁的推出一段特別節目。紐約大都會看守所內，晚飯後圍繞着電視機的人群都興致勃勃的邊看邊評論着節目的內容：「特朗普這一年裏最突出的謊言，每月選一個。」，好不熱鬧。人群中的阿廷律師和艾凡工程師更樂得手舞足蹈的左評右說，當起半個節目「主持人」來。

艾凡先為這節目的背景作鋪墊：「特朗普總統的鮮明風格，是不停的用謊言轟炸國民，務必要他們相信他是偉大的救世主。電視節目裏說他們做了研究，統計了這一年裏特朗普發放了二千七百項虛假的訊息，少許是無心之失，一部分是言過於實的誇張，但大部分都是刻意的蒙騙和惡意的操控而毫無事實根據的消息，他對每一個課題的言論都是遠離事實的真相。他一天到晚的謊言謬語實在多不勝數，連節目主持人都不能選出一個年度最駭人的謊言，因此節目裏只選出最著名的十二個，每個月選一個！」

旁邊的阿廷馬上補充道：「一周多前，一個名為『政治事實』（PolitiFact）的網站選出了這年度政客最惡心的洋相和最嚴重的失言事件——還記得今年九月，特朗普曾八十多次的公開斷言，秘密舉報人投訴關於他與烏克蘭總統通電話的故事，是偽造、欺詐、虛構及完全和徹底錯誤的。但後來根據白宮發布的電話會議紀錄，舉報人的表述就是正確的事實。這真不愧為千古謊言！」

艾凡爭着插口道：「自戀狂和自大狂的特朗普深信總統所做所說的一切都不會是錯的，所以任何批評總統行事不適當的意見都是大錯特錯和完全虛構的！」

阿廷接着分析：「特朗普的誇張謊言是把一些小意思（特別是小的危機，疑惑和威脅）無限的放大，以語不驚人死不休的效果來達到他的目的，製造恐懼慌亂，然後由他來當救世主，解決問題，殊不知問題原是他自導自演地製作出來的！」

現在回到家裏來快三個月了，美國休斯敦的好朋友邁斯特幾天前還發來電郵，謂最近特朗普在白宮新聞發布會上，被一美國記者問：「三年半在位，你對美國人民所作的所有謊言感後悔嗎？」

「甚麼？」特朗普問。

「所有不盡不實的謊言」那記者重複着。

「那可是誰？」特朗普回應。

「所說的成千上萬個的謊話。」記者強調說。

特朗普花了幾秒鐘才驚呆了「嗯，嗯……」沒有回答便轉向另一位記者。

邁斯特還說，《華盛頓郵報》發現，特朗普在任期間已撒謊超過二萬次，在過去的十四個月中平均每天撒謊二十三次。

最後邁斯特還開了一個黑色玩笑的說：「謊話每天說上二十多遍便會被視為真的一樣。『太陽從西邊升起』多說幾遍，每天都多說幾遍，就會被以為是事實。多無稽的謊話，只要被種下懷疑的念頭，便能套現為無名的恐懼。不管多遙遠的潛在可能，誇大了多說幾次便又成為眼前天大的威脅。你看，你們的全民病毒檢疫測試不是又被抹黑為把你們的DNA往內地送，以為日後『送中』摘除身體內器官作安排的嗎？」

我回他說：「香港人都是可愛的！」

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