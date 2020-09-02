火炭彩禾苑料即買即住　位處工廠區　鄰近駿洋邨

新一期居屋火炭彩禾苑料可即買即住，惜交通不便且鄰近檢疫中心。彩禾苑雖然是今期居屋規模最小的項目，卻擁有三房單位，應大家庭的理想之選。不過，該屋苑與港鐵站相距二十分鐘步程，交通不算便利，亦鄰近被徵用作檢疫中心的公屋駿洋邨。另外，該屋苑位處工廠區，工廈林立，相信空氣質素較差。

彩禾苑面向園林景色，相對清靜，惟屋苑位處工廠大廈，遠離港鐵站，記者由火炭港鐵站步行至彩禾苑需時約20分鐘，市民亦可乘小巴至駿洋邨，再步行約5分鐘的小斜坡至屋苑，但對長者及行動不便人士未必理想。屋苑鄰近火炭工廠區，住戶可到工廈內的餐廳果腹，或步行15分鐘到穗禾路的大排檔。

採購日用品方面，屋苑離駿洋商場只有10分鐘步距，頗為方便，商場內有街市供市民購買食材，但受疫情影響，商場開幕時間一拖再拖，開張無期，首批買家入住後，需依賴在火炭站一帶的設施，如遊樂場、郵局及便利店等。

另一屋苑為在馬鞍山的錦駿苑，與港鐵大水坑站僅3分鐘步程，惟由於5座樓一字排開，最遠一座需要15分鐘始能行抵港鐵站。屋苑對開有專線小巴和巴士前往多區，交通尚算方便。至於座向方面，該屋苑向西正是把馬鞍山連接外區的馬鞍山路和併接西貢經西沙路，不時有車輛在兩大高速公路風馳電掣，尤其在深夜時時分，噪音或成一大困擾。

合共有逾2000個單位的錦駿苑背山而建，毗連馬鞍山郊野公園，閒時從家中眺望綠油油的山景，「親親大自然」卻帶來蚊患問題，記者在屋苑一帶站了十幾分鐘，已「餵飽」幾隻飢餓的小蚊。高層單位更有機會從前面私樓的狹縫，離遠看到一絲吐露港海景。

至於購物方面，錦駿苑內生活配套不多，據規劃署資料，屋苑北端將興建一個樓高三層的商場，但預料商場較細，居民仍要依賴鄰近屋苑或屋邨的商場，如錦泰商場、海典灣旁的We Go Mall ，欣安邨亦設有一個超級市場、和小量餐廳，各商場與錦駿苑相距約十多分鐘路程。

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