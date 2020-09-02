粉嶺山麗苑提供單位最多　惟位置僻及配套缺乏

新一期居屋中，粉嶺皇后山山麗苑提供3222個單位，為4個新屋苑之冠；惟皇后山位置偏僻，附近只有車房及軍營，社區配套匱乏，準買家要有做「開荒牛」的心理準備。根據規劃大綱，皇后山將興建小學、社區設施和公共交通總站，但預料入伙前未及落成，首批居民將需乘車到聯和墟或上水解決生活所需。

前身是皇后山軍營的山麗苑，為4個項目中最偏僻屋苑。記者實測由港鐵粉嶺站出發，乘搭小巴在沙頭角公路下車，仍要徒步約10分鐘至龍馬路，才能抵達正在興建的地盤。屋苑落成後，住戶需先穿過7座公屋群，才能看到6幢居屋，步程約10分鐘，估計由粉嶺站到屋苑全程約半小時。若要直達屋苑，相信只能駕車或乘的士；惟屋苑只有198個車位，相信住戶將「爭崩頭」。

山麗苑毗鄰馬料水新村，大部分單位將能飽覽山景和鄉村景，部分高層單位更能遠眺深圳市，景觀開揚。惟現時地盤四周只有車房和小量民居，未見有任何設施或商場。規劃大綱顯示，皇后山將設公共運輸總站，包括前往粉嶺站和南昌站的巴士路線，屆時交通將更方便。區內亦會建小學及幼稚園、羽毛球場、籃球場、長者鄰舍中心及安老院舍等配套，另設逾10萬呎零售設施，惟相關設施集中在公屋範圍，未必便利居屋住戶。

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