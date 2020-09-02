新一期居屋料減價　房委會委員估計或低至58折推售

新一期居屋有望減價!四個新屋苑，包括鑽石山啟翔苑、粉嶺皇后山山麗苑、馬鞍山錦駿苑及火炭彩禾苑，將提供7047個單位，預料本月接受申請。受新冠肺炎疫情影響，本港經濟遭受重創，房委會罕有地在推售前調整定價，有房委會委員估計，第二季非業主入息將按季下跌至少半成，居屋折扣將相應調整，或低至58折出售，以今期唯一坐落市區的「樓王」鑽石山啟翔苑為例，近500平方呎大單位有望調低至約472萬港元，平均呎價或可大跌至8600多港元，預料房委會將於本月初公布居屋最新售價和折扣率。

統計處最新數字顯示，第二季家庭入息中位數為25,500港元，較今年首季的28,000港元，下跌近9%。房委會委員招國偉相信，非業主住戶入息中位數亦會相應下跌，跌幅為達5%或以上，估計居屋折扣率或會63折調高至59折，甚至是58折。

同為房委會委員的尹兆堅表示，樓價橫行情況未止，預計房委會會進一步加大折扣率，強調目標是以市民負擔能力為根本。另一委員柯創盛則指目前經濟波幅沒有預期大，預計居屋折扣下調空間較少，估計即使房委會再調整折扣率亦最多沿用市值6折。

被推舉為今期「樓王」的鑽石山啟翔苑坐擁屯馬線和觀塘線的「雙鐵路優勢」，鄰近荷里活廣場及多個私人屋苑，購物、飲食一應俱存。屋苑預料在2022至2023年入伙，現時仍是樓花。

啟翔苑坐落在彩虹道，為大磡重建區東部，步行往鑽石山站僅需兩分鐘，惟屋苑位處鑽石山市中心和新蒲崗工業區中間，四面被主要公路包圍，包括彩虹道、龍翔道、觀塘繞道天橋及蒲崗村道，汽車噪音、廢氣無可避免。

全盤940個單位分啟怡閣和啟悅閣兩座，為鑽石山綜合發展區內的項目，整個區域正按規劃發展，現時的四美街的公共運輸總站將會重置成八層樓高的社區大樓，與工業區的舊式高度相約，預料屋苑以東和以南，均以樓景和工廠區為主。工業區新年加快轉型，區內多棟工廈重建成新式寫字樓，但仍不乏殘舊工廈，多個地舖為車房，一路走入工業區，水灘處處，住客們要耐心等待整個地帶發展成熟。

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