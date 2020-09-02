警搗牛頭角地下竹館拘9男女　涉違禁聚令每人罰款2千元

秀茂坪警區特別職務隊警員根據線報調查後，昨日(9月1日)下午5時許，突擊搜查牛頭角道一單位，搗破一個非法麻雀賭檔。行動中，警員檢獲4張電動麻雀枱、8副麻雀、約1,200元賭款。

45歲女主持涉嫌「經營賭博場所」被捕；另外4名4女賭客(45至77歲)，涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。9名被捕人士現正被扣留調查，同時他們亦涉嫌違反簡稱「禁聚令」《預防及控制疾病 (禁止群組聚集) 條例》(第599G章)，警員將向被捕人士作出票控﹐每位將被定額罰款2,000元。

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