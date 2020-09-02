綠色先峰﹕濫捕絕「鱟」　活化石恐難活下去

俗稱「馬蹄蟹」的鱟被譽為活化石，在地球存活超過4億7000萬年，撐過隕石襲地球以至冰河時期，卻在近代瀕危絕滅。香港城市大學化學系副教授張肇堅博士是本地研究鱟的專家，他指鱟由於具食用及醫療價值而被大量捕撈，環境污染亦威脅鱟等海洋生物。究竟新一代的鱟能否像其祖先般挺過困境呢？張博士未有推論，但提供一個他形容為「違反人性」的救亡方法。

走進張博士辦公室，最注目的是他身後一個大如人臉的鱟標本，標示着「一齡」、「二齡」的鱟標本則由小至大整齊排列在書架中。張博士解釋，「馬蹄蟹嘅年紀唔係跟年份計，而係退幾多次殼，例如退過3次嘅就叫做『三齡』。」鱟在數億年前已存在，由於外殼堅硬，大部分時間匿藏在海底及沙堆，對環境變遷的容忍度較高。「佢係有機會絕種。」張博士解釋，馬蹄蟹的血液能用以驗測醫療用品有否受細菌污染，是唯一被認可的試劑，故被大量捕撈。

城市急速發展，馬蹄蟹的數量已大不如前，根據文獻，過萬年前有逾百品種的馬蹄蟹，現在只剩下四種。香港有兩種，分別是中國鱟及圓尾鱟，其餘兩種是南方鱟及美洲鱟，而荃灣與馬鞍山曾是鱟聚居地。惟漁民指，以往在牠們繁殖季節，會見到一對對馬蹄蟹爬上沙灘產卵，現已難見。

自小對動物感興趣的張博士，1985年畢業於港大生物系，及後攻讀博士時師從一名英國海洋生物學家，開展青口研究，正式踏上海洋生態研究之路。過去曾涉獵海洋環境及污染等範疇，例如海洋酸化及微塑膠等議題。

從生物愛好者到研究員，張博士從未轉換跑道，一直為自己所熱愛的生態奉獻。「做多啲研究、畀人了解到呢個問題，就係作為科學研究者可以做到嘅事」張博士笑言，要對抗環境污染需要大眾「違反人性」，即是放棄便利來實踐環保生活，並需要透過教育讓人注重與大自然的關係。然而，這個補救措施是否就能追得上破壞的速度？張博士也沒有定論，唯一可做的是自備餐盒，減少用塑膠，「『違反人性』嘅事做得幾多得幾多。」

張博士所在的城市大學研究團隊早前發布最新研究報告，指出過去在本港多個沙灘收集到的大量微塑膠，當中一成呈三角形且至少有一邊被削薄，推斷可能是動物咬噬留下的痕迹，顯示動物或是造成微塑膠的原因之一。

研究團隊於2017年12月至2018年3月的旱季，走訪本港11個沙灘收集逾3500塊、每塊直徑5毫米或以下的微塑膠，以顯微鏡觀察和分類後，發現呈三角形微塑膠多達362塊，佔整體約一成。研究團隊根據形狀稱之為TTF（Trimmed-triangular fragments），並且把它們獨特的邊緣比對魚吻，發現可能由動物咬噬造成。

張博士指，一般而言塑膠要變為微塑膠，主要有兩大途徑，一是透過化學分解形成碎片﹔二是個人護理及美容產品中所含的微膠珠，而是次研究發現，動物的咬噬或是造成微塑膠的第三個原因。他續指，微塑膠體積細小，清理非常困難，促請政府應從源頭杜絕塑膠產生，才能長遠解決問題。

－－－－－

「疫市下想轉危為機？」

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020