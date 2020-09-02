Dr.東：不少婦女產後收身難　醫生籲孕前早做腹肌訓練

新手媽媽誕下嬰兒後，若修腹不佳、肚腩問題未解決，有機會患上腹直肌分離症！有整型外科醫生提醒，不少婦女分娩後會透過仰臥起坐(Sit-up)訓練，改善身材、避免出現腹直肌分離症，但部分人可能愈做問題愈嚴重，而外科手術是她們回復正常身段的一種方法。醫生提醒，若女士不想分娩後出現「假肚腩」問題，懷孕前或日常生活期間，便應多進行腹肌訓練，提升腹部肌肉的力量。

整型外科專科醫生陳肖龍表示，腹直肌位於腹部中央兩組肌肉，女性懷孕時因腹部脹大，腹部筋膜層被拉扯及鬆弛，導致腹直肌無法回復原本位置。女性如何知道自己患上腹直肌分離症﹖他解釋，有疑問者可以平躺身體，把手指放於肚臍上方，手指可以探測兩組腹直肌中的間隙，若能放進多於兩隻手指指寬，便有機會是腹直肌分離症。倘若孕婦誕下巨嬰、多胎嬰兒，或胎水多的嬰兒，均有機會患上腹直肌分離症。

陳續指，根據外國文獻顯示，一成孕婦患有腹直肌分離症，部分婦女希望分娩後極速修身，不少人勤於做仰臥起坐，以為這便能有效收腹，但不正確的方法或會令腹直肌愈拉愈開。他舉例，曾有一名婦女在分娩後積極減肥，經常做運動，且維持進食低卡路里食物，怎料原本的腹部肌肉更弱，繼而出現小腸氣，需透過手術治療。

治療方面，陳指輕度患者一般可透過物理治療運動改善腹部，但中度和嚴重的病人則需進行腹部整形手術。此類手術屬於皮下手術，患者進行手術前需要全身麻醉，及後醫生會為患者進行肌肉以上的筋膜層修復，目的是把已分離的腹直肌修復、合併在一起，而多餘的下腹皮膚和妊娠紋亦可同時弄掉，一次過改善腹部的形態。腹部整形的的傷口復原大概需6至8星期，術後需佩戴整型手術腰封，期間避免搬抬重物，以及使用腹部核心肌肉，直至完成所有定期覆診後，便可恢復正常運動。

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