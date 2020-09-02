網民熱話：女傭化身破壞王　清潔廁所變拆坐廁　

外傭為清潔廁所罅隙，竟把已固定牆身的坐廁拆下，做法匪夷所思。

由於生活習慣不同，外傭在工作時，偶然都會發生一些「離奇」事。日前有僱主在網上分享一則經歷，其外傭在清潔廁所時，為求「乾淨」，幾乎將整個坐廁拆離牆身，行徑令僱主哭笑不得。

網民Winky Lee在Facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」中分享，講述家中的工人姐姐於早前清潔廁所時，竟能「徒手拆廁所」，把整個坐廁及連接的污水喉拆走，令坐廁離開牆身，對方事後並沒有為意設備已被玻壞，隨手把坐廁推回原位。直至男主人回家如廁時，才發現有異樣。雖然僱主曾向女傭了解事件，但對方對於坐廁已被破壞懵然不知，更打算倒水落坐廁，幸女主人及時制止才沒有釀成「水禍」。

不少人驚訝外傭的舉動外，更讚賞僱主夫婦的高情商，「居然工人整爛廁所都無發嬲」，亦有人笑稱女傭「天生神力」，居然能夠徒手把固定在牆身的坐廁拆掉。有網民亦「溫提」該僱主，「整番好唔好再畀佢（外傭）掂啦」。

網民有話說：

Ki Cheung：點樣可以搞到咁

Sannie Tang：廁所都拆埋真係好勁

Yuen Man Liu：雖然好慘，但真係好好笑，廁所都可以整爛

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