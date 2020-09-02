全民檢測計劃有逾71萬人登記 聶德權：或延長7日

全民檢測計劃有逾71萬人登記，負責統籌計劃的公務員事務局局長聶德權指，會視乎情況研究是否將計劃延長7日，惟可能只是延長個別社區檢測中心的檢測日期。

政府指截至今早(2日)8時，已有逾71萬人於網上預約參與全民檢測計劃。聶德權於電台節目上表示，首日運作暢順，已有12.6萬名市民接受檢測，而今日有82個檢測中心的名額已滿，明天起會增加名額。另外，局方暫時接獲101宗個案指，個人資料被他人用作登記，當中52宗懷疑涉及盜用他人資料，已轉交警方跟進。

聶認為市民預約情況會逐步增加，當局會觀察今日情況，進一步研究是否將計劃延長7日，但或者只是延長個別檢測中心的日期。對於有市民沒有事先於網上預約而到場檢測，聶表示若果檢測中心有足夠空間容納更多市民，拒絕臨時到場的市民未免不夠人性化，但強調鼓勵市民預先預約。

他又補充，雖然現時本港疫情緩和，但亦呼籲市民積極參與檢測，認為若果可以盡早結束疫情，將有空間放寬更多防疫措施。聶指出政府一直研究豁免到內地的14天檢疫安排，以及與其他地方商討推行「旅遊氣泡」，認為全民檢測結果有一定的參考作用，以推行政策。

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