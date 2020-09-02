專家提相反意見便標籤為反政府　醫護工會批政治凌駕專業

醫院管理局員工陣線日前呼籲市民杯葛全民檢測計劃，指計劃難以切斷社區傳播鏈，政府昨日(1日)反駁陣線的言論，指計劃對抗疫有益，對社會有利。醫管局員工陣線副主席羅卓堯今早(2日)在電台節目表示，近兩屆政府對專家及專業團體的態度有改變，現時只要一提相反意見或改革意見，當局就好大反彈，標籤該些專家或專業團體為反中央或反政府，以敵對態度對待，而非檢視計劃有何不足，批評是以政治凌駕專業意見或公共衞生領域，呼籲對方「回頭是岸」。

羅指出，政府沒有參考專家意見，包括配合居家令，以及將資源用在高風險群組上等，認為如果市民不接受居家令，應用現有資源做好科學支持的措施，包括追蹤緊密接觸者或增加對高風險群組的檢測。

他又指，該團體提出要「封關」才能夠控制疫情，並非要求全面封閉關口，不准港人出入，而是要求政府實施更嚴厲的邊境管制，包括撤銷豁免對海員等群組的檢疫安排。

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