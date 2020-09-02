三權分立爭論持續　梁君彥重申一切按《基本法》行事

教育局局長楊潤雄與行政長官林鄭月娥過去兩日先後表示，香港沒有三權分立，各界繼續熱議這個問題。有行會成員指回歸以來，本港一直是三權制衡，認為毋須聚焦三權分立的字眼。立法會主席梁君彥今早(2日)則稱，立法會一直依照《基本法》行事，過去及將來都會依從《基本法》，被問到是否由行政主導、以特首為先時，梁指應該根據《基本法》行事。

梁君彥表示，《基本法》不同章節清楚說明行政、立法及司法機關的職能，重申三個機關一直各司其職、互相制衡及監察。有行政會議成員今早出席一個電台節目時，形容三權分立的爭論「有點無謂」，重申香港不會因為林鄭說沒有三權分立，而在一夜間失去權力分隔；又強調不應聚焦於「分立」的字眼，而應聚焦於制衡的功能。

該名行會成員重申，本港自回歸以來，三權是互相制衡的功能。當前本港正處於敏感時刻，港獨思想在港醞釀，相信中央可能會認為此時討論「三權分立」不太恰當。

法律界議員郭榮鏗在同一電台節目上則稱，一國兩制下的香港一向是三權分立，本港的立法、行政和司法權力是分開、獨立，並各司其職，形容這是小學生都能明白的事情。郭質疑，林鄭有關三權的說法是混淆視聽，又指難以理解三權分立如何變成與中央分權的憲制制度。

－－－－－

「疫市下想轉危為機？」

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020