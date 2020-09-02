明年DSE料逾百考生同日上下午都要考試　考評局：免因疫情腰斬

香港考試及評核局昨日(1日)公布明年文憑試24個甲類科目的筆試，將延至明年4月23日至5月17日舉行，即將考期壓縮至3周半，並取消中英文口試。考評局秘書長蘇國生今早(2日)在電台節目表示，在壓縮考期下，推算會有100多名考生，可能要在同一日上下午都要考試，強調壓縮考期是希望避免文憑試會因為疫情腰斬。

蘇又指，4個核心科目，有3個已經鬆綁，對學生明顯地釋放出一定的教與學空間。他表示明白有些學科並沒有改變，例如數學科內容上沒有減少，部分學科考試雖然提供選擇題，惟老師仍要教授全部內容，但從整體上考慮，今次安排已對學生和老師有一定幫助。

至於取消中英文口試方面，蘇承認是不理想，強調是迫不得已，但由於很多大學和僱主都希望知道考生的英語會話能力，因此盡量維持英語口語的校本評核。他續指，公開考試委員會仍有待討論明年文憑試會否如今年文憑試一樣，考生因發燒等身不適而缺席各科考試，最高評級可獲第五級，委員會討論後會盡快公布。

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