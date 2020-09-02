驅散示威者拉跌孕婦　警方解釋事後才知　區議員斥講大話

港鐵太子站831事件一周年，大批市民於太子及旺角聚集，警方執行驅散行動時，涉拉開在場人士致一名孕婦倒地，一度不適需送院幸無恙。警方解釋，其後才得悉事主是一名孕婦，已隨即提供協助，不過，油尖旺區議會副主席余德寶今根據網上片段所見，質疑警方說謊，指孕婦的丈夫及途人在事發前已表明女子是孕婦。

余德寶今早(2日)在一個電台節目上表示，網上片段可見，孕婦的丈夫事發前已不斷向在場警員表明太太懷孕，亦有途人指有孕婦在場。然而，警方只稱當時只是「拉開一個女人」，其後才發現她是孕婦，余質疑警方說法，認為是說謊。

余德寶補充，孕婦的丈夫在旺角朗豪坊商場附近工作，當晚放工離開而經過事發現場。他透露，孕婦昨日已出院，母子平安，但情緒一度激動，在得悉丈夫因保護她而被捕後感到詫異，現需要多休息。

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