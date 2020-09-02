百萬人檢測代表性仍不足　許樹昌望港人支持截斷病毒鏈

全民檢測計劃開始了2日，截至今早(2日)8時，有逾71萬人登記，政府專家顧問、香港中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌認為，預約人數「不算好多」，若最終只有百多萬港人參與檢測，未必有足夠代表性。他強調，第三波疫情爆發近月仍未去到零確診，「愈多人參加全民檢測，才更有機會加快截斷隱形傳播鏈」，又指若計劃能找出很多確診者，估計市民或會「一窩蜂」衝去接受檢測。

許樹昌今日在一個電台節目中表示，檢測中心目前以30分鐘為一個時段，容量仍相對鬆動，有縮短每節時間或延長中心開放時間的空間，至於有部分地區的檢測中心預約登記已額滿，他認為較多人選擇的地方，可延長多1個星期的檢測期。被問到檢測物資的處理，化指中心的手套和棉花棒由康文署負責處理，若當作醫療廢物處理會較穩妥。

另外，新一輪防疫禁令明日到期，許認為，如果確診數字持續下跌，不明源頭個案比例低於20%，屆時運動場及健身中心便可以重開，但要限制人數及加強清潔消毒。若一至兩星期內未有再次大爆發，食肆每枱人數可增至4人，但最好維持顧客數目不可超過全場座位一半。

他續指，截至昨日下午約1時，留意到有部分已預約的市民沒有出席，因此其工作的檢測中心，接受即場登記的市民入內抽樣檢測，認為這個做法未嘗不可，但最重要是即場未預約的人數不要太多。

被問到昨日截至下午4時，在8.2萬名接受檢測的人士當中，有8000人未有預約，許稱，這批人分散在不同檢測場地，應該不會造成人群聚集的問題，但認為部分人士確實不懂網上預約才嘗試即場檢測，因此最好想辦法協助他們預約登記。

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