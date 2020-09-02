入讀內地186間指定大學新生可申領資助　全額資助為1.68萬港元

不少香港學生升讀內地的高等院校，教育局今（2日)表示，首年入讀內地指定186間大學的香港學生，可以申請「內地大學升學資助計劃」資助，有關人士須於本月21日或之前將填妥申請書及郵寄相關文件，經入息審查資助的全額資助為1.68萬港元，半額資助為8400港元，免入息審查資助的金額為5600港元，計劃不設限額。非新生申請已於上月14日截止。

教育局發言人指出，資助計劃可惠及絕大多數到內地修讀學士學位課程及有不同經濟需要的香港學生，合資格的學生可申領資助計劃下的經入息審查資助或免入息審查資助，資助款項會按年發放，資助年期為有關學生於指定內地院校就讀的學士學位課程的正常修業期。符合資格的申請人只可在同一學年內，接受經入息審查資助或免入息審查資助二者其一。

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