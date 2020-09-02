於831一周年涉堵路　中四男生被控擾亂秩序

有市民在上月「831事件」一周年到旺角聚集，期間一名中四學生被指站在車路再用交通路標堵路，被控在公眾地方作出擾亂秩序的行為，案件今（2日）在九龍城法院提訊。被告暫時毋須答辯，法庭將案押後至10月16日再訊，讓控方作進一步調查，期間被告准以2000港元保釋，不得離港及須守宵禁令。

17歲被告陳兆龍，報稱是學生。他被控於今年8月31日，在西洋菜南街近弼街的馬路上作出擾亂秩序的行為，即站在馬路以阻礙交通，及將4個錐形交通路標踢到馬路上，意圖激使他人破壞社會安寧或相當可能會導致社會安寧破壞。

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