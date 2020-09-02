資深法醫馬宣立作供　指無證據斷定彥霖死因

職業訓練局15歲女生陳彥霖，去年9月19日離開知專設計學院後被發現浮屍海面，死因庭今早(2日)續審。資深法醫馬宣立以專家證人身份作供，坦言：「女屍全赤裸毫無解釋，我都唔係好安樂，非常可疑」，但他承認解剖學上無證據證明到任何結論，故不能確定彥霖的死因。

馬宣立根據警方提供的資料為死因庭撰寫專家報告，他解釋，遺體浸在水中不代表是遇溺身亡，遇溺指一個人在水中無法吸入空氣，呼吸時會入水，會吸入氣管或肺，也可能會嘔吐，導致窒息。如果肺明顯有大量水，就可斷定是遇溺。

而就本案而言，不能肯定彥霖是遇溺而死，主要是因其兩邊胸腔的積水分別是550毫及50毫升，相差500毫升，而胃部則只得10毫升液體，又沒有常見的肺水腫，情況古怪及無法解釋。

此外，馬宣立亦無法解釋為何彥霖遺體是赤裸，但因其陰道內沒有精液也無傷痕，故沒有正面證據證明她曾遭性侵犯。而她的肝樣本也無特別發現，無證據有吸入過毒氣，由於找不到任何明顯致死原因，故結論彥霖的死因是不確定。

馬宣立庭上指：「女屍全赤裸毫無解釋，我都唔係好安樂，非常可疑」，但承認解剖學無證據證明到任何結論。又指當日法醫應即時去遺體發現現場，「如果你同我講發現全裸女屍，我點都會想即刻睇一睇」。馬並補充，鬆身衣服在水中有機會沖得甩，內衣褲則比較難沖甩。

馬宣立並指出，如果人體落水時還有心跳及血液循環，就會吸入水中的矽藻，可由此知道是落水前死亡還是落水後才死，但也要對比及確定體內的矽藻是與水中的藻類一致。香港以往也做過矽藻對比但效果不好，在這方面的經驗不多，也欠缺普及矽藻的資料庫可作對比，故2015年已完全停止。

有男陪審員問到：「我哋平時飲水，個肺都會唔多唔少吸入水㗎嘛」，馬宣立澄清：「肺係唔會有水，得氣泡，入左水就會窒息」。

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