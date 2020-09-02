4年前闖立會非法集結罪成囚4周　梁頌恆上訴失敗即時服刑

青年新政前立法會議員梁頌恆，於2016年被指其議員宣誓無效，同年11月2日他夥同同政黨另一位前議員游蕙楨及3名前助理衝擊立法會會議室，因而被控參與非法集結罪。梁頌恆在2018年於九龍城裁判法院被裁定罪成並判監4星期，當時他獲准保釋等候上訴。高院原訟庭今年6月開庭處理他要求推翻定罪及減刑的申請，今日(2日)駁回他的上訴，他因此須即時入獄服刑。

原訟庭法官陳嘉信認為定罪並無不穩妥之處，刑罰亦並非明顯過重，遂駁回其上訴申請。代表梁頌恆的大律師郭憬憲表明打算上訴至終審法院，稍後會先向高院申請取得上訴至終院的證明書。

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