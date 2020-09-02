警拘15人涉欺詐抗疫基金　包括零售美容資助

新冠肺炎疫情持續，港府早前針對受疫情打擊的多個行業，推出防疫抗疫基金資助計劃，惟防疫及抗疫基金秘書處在審批期間，發現多宗申請有可疑之處，遂將申請轉交警方跟進。警方商業罪案調查科於深入調查後，以涉嫌「欺詐」及「企圖欺詐」拘捕13男2女(31至61歲)，涉嫌以不同欺詐手法，一共提交47宗資助申請，涉款共387萬港元。

警方在上周四(8月27日)及昨日(9月1日)，在全港多區展開行動，拘捕涉案人士，眾人分別報稱任商人、地盤判頭、保安員、退休人士及無業等，15人合共提交38個零售業資助計劃及9個美容院、按摩院及派對房間資助申請。其中2人所提交的3宗申請已獲批，涉款24萬元，相關款項現已被凍結。

相關申請的欺詐手法眾多，其中包括在計劃開展後，在商業登記署登記新業務，又或為原有業務登記新分店，並訛稱相關業務在計劃指定日期前已營運，目的為誇大相關業務規模，以申請更多資助。

一名於7月被捕的姓唐(48歲)男子，於4月時一次過為17間美甲店及2零售店申請資助，並訛稱每間分店均聘請五名店員，合共詐取187萬港元資助。

此外，有部分申請人原有業務性質未乎資助計劃資格，故在計劃詳情公布後，該批申請人前往商業登記署，試圖更改業務性質，以訛稱其業務合乎計劃資格。亦有申請人提交虛假文件作申請之用，包括以曾被更改地址的信件作住址證明，又或以虛假的強積金付款結算書，誇大僱員人數以申請美容院及按摩院資助。

一名姓李(31歲)、報任商人的女子，被揭發以家人及自己曾經租住的物業地址，所收的電費、煤氣費單偽造住址證明，並以虛假的強積金結算書，申請1宗零售業及8宗美容院資助申請，涉款88萬元。

另外，亦有騙徒團夥將單位劏開，分租予不同業務持有人，並於租單上以不同房間編號命名作為地址，意圖誤導秘書處相關地址為不同獨立單位。事實上，由於秘書處在審批申請時，不會處理重覆地址的申請，一個涉及5名被捕人士的犯罪團夥，便將一個單位分租給9間店舖，以欺詐相關資助。

在申請相關行業資助時，申請人需提供相關業務證明，惟有部分申請人在過程中提供虛假相片，以訛稱相關業務有實際營運。當中包括在網上下載店面相片，再加工更改店舖名稱；又或在他人的店舖門面貼上自己的招牌拍照，涉及的商店包括酒舖、書店、建築零件舖等。

一名姓柯(32歲)男子，就借協助其他人申請資助為名，獲得他人公司資料後，以該公司的處所地址等資料為自己的公司申請資助，涉及5宗共40萬元的申請。亦有人在工廈、商住單位門外，貼上以A4紙製作的簡陋招牌，或拉起易拉架，以誤導秘書處該處所為用作經營合資格業務。

一名姓吳(40歲)被捕男子，為11個工廈、商住大廈單位地址申請88萬元資助，報稱經營零售生意，並提交在單位門外貼上招牌的相片，經調查後揭發該批單位均用作劏房分租生意。

警方在拘捕行動中檢獲一批文件、電腦、手提電話及多個招牌，強調調查行動仍在進行，不排除有更多人被捕。警方指，相關資助計劃的目的，為減輕受疫情影響行業的負擔，使其繼續經營，對有人騙取資助予以譴責，會將犯案人士繩之於法，強調相關欺詐、行使虛假文書等罪名均屬嚴重罪行。

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