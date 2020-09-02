機組人員航機上遇氣流受傷　指國泰疏忽入稟索償

國泰航空3年前一班由香港前往澳洲的航班在起飛後遇上氣流，需緊急降落菲律賓馬尼拉，至少1名乘客和6名機組人員受傷。其中1名機組人員於昨日（1日）向高院原訟庭入稟，要求國泰航空賠償。

本案原告方凱嘉（譯音），被告國泰航空有限公司。原告在入稟狀表示，於2017年10月9日，在一班編號 CX157、前往澳洲布里斯班的航班上遇上意外導致身體受傷。而有關意外是由於被告疏忽、違反僱傭合約及違反法定責任所致。原告因此指被告需要為其損傷負責，並作出賠償。原告並無在入稟狀列出事發經過、其損傷詳情及要求賠償之金額。

－－－－－

「疫市下想轉危為機？」

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020