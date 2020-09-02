短短4年由立法會議員變階下囚　梁頌恆還有官司纏身

被判即時入獄的梁頌恆，是青年新政前立法會議員，其短暫的政治路既惹火又官司多多，4年間由議員變成階下囚。2016年，他在立法會宣誓就任時作港獨表述，遭判宣誓無效；其後又與同政黨另一位前議員游蕙楨及3名前助理衝擊立法會會議室，2018年，被裁定參與非法集結罪成，判即時監禁4周，當時他獲准保釋等候上訴，高院原訟庭今(2日)駁回他的上訴，梁須即時入獄服刑。

33歲的梁頌恆與黨友游蕙楨於2016年當選第6屆立法會議員，同年10月12日宣誓就任時，梁展示寫有「Hong Kong Is Not China (香港不是中國)」的旗幟，又故意把「China」讀成「支那」，被裁定宣誓無效而喪失議員資格。

兩人其後被立法會入稟追討已發放的酬金、利息及訟費，游蕙禎提出分期還款獲接納，梁頌恆則未有理會93萬港元的欠款。立法會行政管理委員會於今年8月18日入稟高院呈請要梁破產，司法機構已排期於12月2日開庭審訊有關呈請。

繼宣誓無效及被追討酬金的風波後，梁、游二人仍然官司纏身。已喪失議員資格的兩人於2016年11月2日，強行進入會議室造成混亂，於2018年同被判參與非法集結罪成。游蕙禎當時決定不上訴，即時還押服刑4周。堅持上訴的梁頌恆則於今日在高院原訟庭被裁定敗訴，須即時入獄服刑4周。

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