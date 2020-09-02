內地不斷收緊香港跨境貨車限制　司機無奈瞓街壓力爆煲

香港新冠肺炎疫情持續，內地近月不斷加緊對香港跨境貨車司機的限制，司機壓力「爆煲」。工會指出，昨日(1日)內地有關交通部門要求司機必須填寫承諾書，承諾要與人保持距離、保證單獨就餐等，工會稱內地對貨車司機限制不斷有變，令司機苦不堪言。工會指為避免司機因壓力太大而起爭執，今日(2日)下午會到福田口岸與相關部門反映。

貨櫃運輸業職工總會主席陳迪手表示，接獲工友反映，稱昨起要求貨車司機需簽署承諾書。他稱早前已在內地牌頭公司安排下簽署類似承諾書，昨日又有部門要求他們簽署，認為手續不斷重複。他又指出，自4月起，內地對香港貨車司機限制不斷加緊，「幾乎日日都變」，內地不同小區有不同做法，欠缺內部協調，司機壓力倍增。

陳又指出，一般情況下，司機不可在內地過夜，惟部分在港無居所，或遇到查車等特殊情況的司機，仍入住內地酒店過夜。不過，他稱由於過夜司機要等專車接送至酒店或到停車場取車，而專車要等滿人才會開車，司機往往要等一段頗長時間；另外亦因酒店需求殷切，亦要等長時間才可入住，令不少司機滯留街頭，更有司機無奈要「瞓街」。

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