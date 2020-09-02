仁濟聯院2名確診者病逝　累計92人死於新冠肺炎

醫院管理局發言人公布，有2名新冠肺炎病人於今早(2日)離世。仁濟醫院一名66歲居於葵涌石圍角邨石蓮樓的男病人，於8月2日因持續發燒及咳嗽入院接受治療，病人的情況於同日迅速轉差，並轉送到深切治療部。病人情況持續惡化，延至今日早上7時55分離世。

另外，基督教聯合醫院一名居於觀塘翠屏北邨翠楠樓的79歲男病人，於8月9日因咳嗽、喉嚨痛及上腹不適入院，病人本身患有長期病，入院後情況持續惡化，延至今日早上8時5分離世。

有關醫院對病人離世感到難過，會為家屬提供適切協助。連同上述兩名病人，至今共有92名確診病人於公立醫院離世。

－－－－－

「疫市下想轉危為機？」

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020