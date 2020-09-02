教買股票獲利50%氹落搭　投資群組布天仙局涉操縱股價詐騙

受新冠肺炎疫情影響，不少人手停囗停，影響收入，因此轉戰金融市場搵快錢。有政黨今日(2日)表示，近來發現有社交媒體的留言區中，出現大量即時通訊應用程式WhatsApp或Telegram投資群組連結，聲稱能夠幫助他們透過股票買賣，每個月最高能賺取50%的高額回報。該政黨上月以放蛇形式調查，發現群組有人給予大量貼士，又成功預言股價升跌，令他人獲利。騙徒其後會再推介個別細價股，在受害人大額買入後「散貨」，導致股價暴跌，而群組亦可能隨之解散。

民建聯於7月發現騙徒透過在其他社交媒體如Facebook等，貼上WhatsApp和Telegram群組連結，部分甚至假冒一些知名投資人士或機構的名稱行騙。

民建聯社區幹事劉天正表示，該些群組有數10人至過百人參與，大部分只有管理員能夠在群裏發放資訊，向受害人推介一些較大型的股票，令他們獲利。群內有自稱「老師」或「助理」的人士，則指導投資方向和提供貼士，又會了解他們現有持倉，投資金額和投入程度等資訊。若受害人服從說法，就會邀請他們加入VIP群組；否則便威脅踢出群組，和不提供股價的「止賺位」。

劉又指出，放蛇調查的過程中，發現這些股票群組均懷疑涉及「操縱股價」及「詐騙」兩種非法行為。因為群組內有「老師」承認「正在布局爆升股」，並會要求群友統一操作交易，否則將被踢出群組，加上群組內有大量海外電話，每次「老師」有股票推介，便會要求「學生」提供買股票的交易證明，估計與「老師」的分紅有關。另外，對話期間有些群組會要求學員在獲利後，分紅一定比例予「老師」作學費。

其中一個疑為爆升股是被稱為「6號金股」的RAFFLESINTERIOR。民建聯社區幹事陳凱榮指出，群主在不同WhatsApp群組中推薦群友買入該股。於上月23日，群主首次預告將在翌日(8月24日)早上11時開始散貨，並提醒群友要盡快掛單於0.82港元沽出。直至當日早上約11時，該股升至全日高位報0.84港元，而同時間有關的成交量較其他時間高出許多。該股價其後於上月27日，單日下跌超過40%，報0.345港元。陳表示，有關結果十分可疑。

該黨指，上月他們曾接觸到10多個群組，在未有跟從指示下放蛇近3個星期，認為有關社交媒體炒股騙局，可能涉及人為因素操縱股價，令股價上漲或下跌，有機會違反香港法例第571章《證券及期貨條例》。另外，群內有人假扮知名人士發布虛假消息或牽涉股價的消息，均屬詐騙行為，希望警方和證監會能作跟進。