檢測站垃圾不當「醫療廢物」　醫生斥政府説法牽强

疑似用過的膠手套被隨意丟棄在檢測中心外的垃圾桶內。

全民檢測中心人員用過的膠手套、採樣棉花棒等垃圾，被政府當作「家居廢物」處理，引起傳播風險爭議。公務員事務局局長聶德權昨(1日)解釋，按照衞生署指引，那些垃圾列作「家居廢物」，但東網翻查環境保護署《廢物處置條例》，「醫療廢物」的定義是提供醫療護理及服務的任何機構所產生的傳染性物料。有醫生批評政府説法牽强及自相矛盾，應盡快將中心垃圾列作醫療廢物妥善處理，以確保公眾健康。

市民蘇先生今早(2日)向東網投訴，經過中西區士美非路市政大廈地下大樓垃圾站時，發現樓上檢測中心人員推著2車共6袋大型垃圾，到停車場垃圾站棄置，因運菜車運肉車也停泊在該處卸貨，擔心垃圾袋一旦破裂，新冠病毒會傳播至附近的食物，造成傳播鏈，認為檢測中心的廢物應當作醫療垃圾，妥善處理，保障居民安全。

環境保護署《廢物處置條例》下的醫療廢物管理工作守則列明，「醫療廢物」的定義是指，針對病人、傷者或有醫療需要的人士提供醫療護理及服務的任何機構，所產生的傳染性物料，包括嚴重急性呼吸系統綜合冠狀病毒（即沙士病毒）所污染的物料，都會視作醫療廢物，並應將醫療廢物從產生的源頭與都市固體廢物或其他廢物分隔，在產生醫療廢物的地點附近放置足夠而合適的醫療廢物專用容器，以免污染其他物料，以及減少與人接觸的機會。

呼吸系統專科醫生梁子超批評，沙士病毒與新冠肺炎病毒影響程度相似，即使條例內未更新加入新冠病毒為傳染性物料，但該病毒具高傳染性，中心人員處理完病人的手套、拭子等很可能受感染者污染，「無可能唔當醫療廢物處理！」他批評當局一邊否認中心垃圾為醫療廢物，一邊安排中心人員穿着全套保護衣的做法自相矛盾，認爲政府大陣仗安排檢測，何妨再做多一步，將垃圾列作醫療廢物處理，由專車收集送焚化，令大眾安心。

環保團體「綠惜地球」環境倡議總監朱漢強擔心，若有拾荒者或工人處理這些垃圾時，若垃圾袋破裂，有可能受到感染，建議政府可以標籤或不同顏色垃圾袋處理中心垃圾，讓工人識別高風險垃圾。

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