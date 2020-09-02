新居屋單位間隔曝光　火炭彩禾苑買樓送斜坡

新期居屋涉及4個屋苑，包括鑽石山啟翔苑、粉嶺皇后山山麗苑、馬鞍山錦駿苑及火炭彩禾苑，共提供7047個單位。房屋委員會明日將開放居屋網頁，供市民了解更多詳情及下載申請表，房委會亦公布了相關屋苑部分單位間隔，當中彩禾苑屬買樓送斜坡，該屋苑又屬單棟設計，恐業主將來要承擔高昂維修費。

據相關圖示，彩禾苑後方有一斜坡，未來的鞏固及維護費用需由業戶分攤，由於相關費用或高達數百萬元，若分攤的話，每戶或需十萬八萬元，尚未計算樓宇內部如升降機、喉管、外牆等的檢查和維修費，業主們宜詳細計劃及做好心理准備。

房委會同時公布了彩禾苑1樓至40樓11號的單位模型，該單位有兩個廁所，其中一間可以作為主人房的「套廁」。另有啟翔苑A座4樓至38樓11號單位模型及錦駿苑E座1樓至40樓5號單位間隔。

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