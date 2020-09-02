中科興業遭申請清盤　聆案官批准押後

揭發港鐵沙中線紅磡站月台鋼筋被剪短事件的工程二判商中科興業有限公司(下稱中科興業)，去年9月被債權人Siu Kai Construction入稟申請清盤。案件今（2日）早在高院聆案官法庭提訊。債權本要求聆案官立刻頒發清盤令，惟中科興業要求押後，獲聆案官批准。

中科興業的律師指出，今次清盤呈請是因債權人早前入稟區域法院向中科興業申索欠款，當時中科興業沒有抗辯，所以區院便直接判債權人勝訴，債權人就以中科興業在判決後不還款為由申請清盤令。

惟中科興業之後已申請撤銷區院的判決，該案已排期在今年11月12日聆訊。中科興業因此要求將清盤案押後，至撤銷判決的申請有結果後才再訊。

債權人一方就回應指，就算有上訴申請有待審理，亦不等於會自動暫緩清盤程序。不過聆案官在聽取雙方陳詞後，決定將案押後至9月21日交原訟庭法官處理，讓債權人向法官提出要求。

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