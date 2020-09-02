鄭若驊民望續「墊司底」　學者批表現龜縮沒承擔促下台

被外界連番炮轟為「避政司司長」的律政司司長鄭若驊，民望持續「墊司底」。有機構於上月進行民意調查，結果顯示鄭若驊的評分為19.5分，是三位司長中最排行最低。有學者批評鄭若驊作為司法界重要人物，但過往表現龜縮及沒有擔當，認為她應下台。

中大香港亞太研究所於上月20至26日，以電話調查方式訪問717名市民。結果顯示有63%受訪者不滿政府表現，有15.8%受訪者滿意，認為普通或一半半則有20.8%。

調查結果亦顯示，特首林鄭月娥的評分平均為25.4分；政務司司長張建宗的評分為25.2分，比上次調查結果下跌0.3分；財政司司長陳茂波的評分則有30分。

理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強認為鄭若驊作為司法界的重要人物，但往往在重要的政策和爭議時卻龜縮，未有及時公開解說，做法顯得她沒有擔當，甚至惹人懷疑是否怠工。對於鄭若驊的民望持續低迷，陳認為，為香港的未來着想，鄭應退位讓賢，無謂再霸佔律政司一職，讓其他有能力的人士出任。

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