護衞員遭割頸亡　保安公司翻查閉路電視錄影

港鐵將軍澳站昨日(1日)發生恐怖斬人命案，一名姓李(34歲)護衞員遭前同事用刀割頸死亡。涉事的自助理財中心今日(2日)如常運作，早上有保安公司職員返回自助理財中心了解情況，並翻查閉路電視錄影，但對事件三緘其口。至下午2時許，保安公司職員再次返回自助理財中心，將捲閘放下，然後檢查櫃員機。

據悉，姓張(30歲)疑兇亦曾任職護衞員，與事主為舊同事，過去曾因工作問題不和，疑最近又添私怨，不排除新仇舊怨下，激憤行兇。警方將案件列作謀殺及傷人案，由將軍澳警區重案組跟進。事件確實起因及來龍去脈，警方仍在調查中。

事發於昨午4時許，兩名護衞員連同一名技術員到站內恒生銀行櫃員機進行維修時，一名男子持一呎長利刀衝前，向其中一人狂斬，劈頸亂捅，遇襲護衞員身中多刀，頸動脈割破，浴血昏迷，送院後證實不治。另一名護衞員和技術員阻止時亦中刀受傷，兇徒棄刀逃出港鐵站，被附近髮型屋職員與其他市民追截擒獲，交警員拘捕。

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