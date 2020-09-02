涉入侵警隊內聯網　行政助理不認罪11月審

香港專業教育學院一名行政助理，涉嫌在通訊軟件Telegram取得警隊內聯網的登入資料後，在去年6月利用家中電腦2度入侵內聯網，警方發現伺服器有不尋常登入紀錄後，追查IP地址後拘捕他。被告現被控2項不誠實取用電腦罪，以及一項屬交替控罪的刑事損壞罪。案件今（2日）在西九龍法院再訊，被告不認罪，案件定於11月13日開審，期間他獲准繼續保釋。

25歲被告梁柏穎，報稱任職行政助理。控罪指他於2019年6月12日，2度入侵警隊內聯網的伺服器，意圖不誠實地使自己獲益。至於交替控罪則指他在同一日，損壞警隊的伺服器。辯方將爭議被告是否有犯罪意圖。

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