有員工確診新冠肺炎　圓方超市ThreeSixty暫停營業3天

新冠肺炎疫情持續，圓方商場超市「ThreeSixty」今午1時許突關門暫停營業，超市貼出通告指，一名員工確診感染新冠肺炎，該店將暫停業進行清潔、消毒。相關員工上月31日已停止上班。

該超市的通告指，將暫停營業3天，至周六上午9時才重新營業。昨午所見，店內當眼位置堆放了多個黑色垃圾袋，有職員將懷疑丟棄的物品放入袋中。

超市又稱，停業期間，店舖會聘請清潔承辦商進行全面徹底消毒及清潔，並會將所有新鮮食品即時棄置。全店員工亦會進行為期14日的家居隔離，重新營業後，將安排另一組員工提供服務。

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