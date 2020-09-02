深井29隻寵物遭高空擲下案罪證確鑿　律政司放生被告不起訴

深井青山公路青龍頭段100號豪景花園，於今年情人節(2月14日)發生駭人動物兇案，有29隻動物被人由高處拋下，至少15隻動物死亡，引起社會嘩然，警方當時拘捕了2名涉案男子。但事隔近7個月，警方今(2日)表示律政司決定不就案件提出起訴；有議員批評該案「罪證確鑿」，但律政司「眼白白放生殘殺動物的人」，難熄民憤。

在本年2月17日，警方於荃灣區拘捕一名姓葉(49歲)男子，涉嫌「殘酷對待動物」；翌日又有一名報稱從事網上買賣的36歲姓蔡男子到警署自首，之後被警方以涉嫌「殘酷對待動物」拘捕。當時警方估計動物均是自家飼養，而牠們被擲下前不曾受到殘酷對待，仍在調查涉案人士的犯案動機。今日警方回覆東網查詢時表示，警方已完成調查，在考慮證據後，律政司決定不就案件提出起訴。

議員鄺俊宇表示，他對律政司針對此事的做法「百思不得其解」，認為該案罪證確鑿，警方當時亦高調作出拘捕行動，涉事人明顯牴觸殘酷對待動物條例，但律政司卻不提告，預計社會對此事的反映會十分直接，若律政司不公開解釋不提告的原因及向公眾解釋，相信難熄民憤。

他又指，此案沒有任何政治意味，雖現行法律就該類案件的調查權力有所限制，但並沒有影響警方的執法行動，律政司明顯是「可以做但唔去做」，批評「警察拉人、律政司放人」。

香港非牟利獸醫診所主席麥志豪坦言，對事件只能表示「遺憾」。他解釋，現時殘酷對待動物罪需循簡易程序罪行審理，要在半年內提告，有可能是由於律政司認為案件的證據不足，勝算不高而放棄，惟他批評「人證可能無，但物證點都有。再者，案件是否可以定罪亦不是由你(律政司)決定、是由法官決定。」

麥又指，律政司的責任「不是一定要將疑犯收監，而是要彰顯公義，而唔提告只會令公眾連公義被彰顯的可能性都見唔到」。他認為，律政司不提告的決定，不但無法還離世的動物一個清白，疑犯亦將永遠被外界視為「兇手」，亦影響公眾對檢控機關的看法，是「三輸」的行為，促律政司嚴促跟進事件。

事發在本年2月14日，有人在上址對開山坡發現大量懷疑動物屍體，當中包括11隻寵物鼠、1隻雀鳥、1隻貓及2隻兔子，另有5隻貓及5隻寵物鼠在現場一帶重傷奄奄一息。至15日，再有保安員在屋苑多處尋獲3隻與案有關的英國短毛貓。

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