一涉發假病假紙一涉呃病假　2中醫准押後答辯

兩名中醫師涉分別簽發及使用虛假病假證明書，以詐騙一個中醫診所集團批出病假，其中一人因此獲得兩天有薪病假，涉及逾4900港元薪金，因而被廉政公署起訴。兩被告被控代理人意圖欺騙其主事人而使用文件和偽造兩罪，今（2日）在西九龍法院應訊，應辯方要求毋須答辯。裁判官將案押後至10月14日，以待辯方索閲文件和給予法律意見，期間被告續准保釋。

兩名被告為34歲的曾顯熙和37歲的林子峰。曾於去年3月案發期間，獲管理多間中醫診所的翹恩管理服務有限公司聘用為中醫師，每月享有兩天有薪病假；林則是深水埗一間中醫診所明岸堂的東主。

曾被控於去年3月6日至19日期間，使用一張載有虛假的病假證明書，即指他於去年3月1日到明岸堂求診，並以此作為證明誤導翹恩。林則被控於去年3月1日，製造一張有關曾顯熙的虛假病假證明書。

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