檢測次日大角咀檢測中心現人龍 有即場登記市民食閉門羹

全民檢測踏入第二日，政府早前決定增加檢測名額，其中包括讓市民即場登記(walk-in)，東網記者今日(2日)下午到位於大角咀體育館的檢測中心視察，下午時分，現場人流頗多，甚至出現人龍。有受訪市民指採樣過程順利、快捷，認為全民檢測有助政府盡快控制疫情。

大角咀體育館位於市政大廈，大廈安排其中2部電梯直達7樓體育館，供檢測人士專用。體育館門外亦有標示，示意檢測者排隊時保持1.5米距離。市民張先生表示，採樣過程順利快捷，有些微不適但可以接受。他認為在大數據時代，全民檢測是有效找出隱形病患的方法，因而來支持檢測，亦會鼓勵親友參加。

下午1時30分，場地清場清潔1小時，惟現場沒有任何「關閉」告示牌，有10多名市民不知場地正在清潔，慘食閉門羹，他們大部分都沒有預約，打算「walk-in」，檢測中心職員建議他們下午4、5時，人流減少時再來。

沒有預約的林先生指，從新聞得知有不少人有預約但沒有出席，因此嘗試「walk-in」，仍獲安排採樣。他相信檢測可協助政府盡快控制疫情，以早日放寬社交距離措施。

溫女士攜同就讀小學的兒子小迪到場做檢測，小迪表示取鼻咽拭子的過程有一點痛，但他忍住讓醫護人員採樣，溫女士希望做完檢測後可盡快放寬社交限制，自己亦更放心外出，小迪亦希望疫情盡快完結，並期待9月尾回校與同學相聚。

從事金融業的宋先生及黃先生到場檢測，公司特地要求他們做檢測，並安排了一天假期，他們完成後須把檢測結果交予人事部。

場地於下午2時20分左右完成清潔，再開放市民於檢測中心外排隊，約有40人，部分未有保持社交距離，其中約20%人未有預約。

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