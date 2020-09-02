Wargame迷被殺案　「戰友」涉接贓兼毀證受審

「Wargame小子」郭葦諾2017年在五桂山遭殺害，他的多名「戰友」事後被捕。警方發現死者的手機的資料遭人刪除，經調查後拘捕其中一人指他協助兇手刪除死者手機的資料並收起死者背包等物品。該名21歲「戰友」被控意圖妨礙司法公正及處理贓物罪，他否認控罪，案件今早(2日)於高等法院開審。

被告黃暐浩，被控於2017年5月28日在旺角，串同嚴汝衡致使一些屬於死者郭葦諾iPhone內的資料被移走和刪除，內裏可能載有與死者死亡的相關資料；被告另被控於同日，知道或相信屬於死者的一個綠色背包、一個載有3個槍技部件的黑色膠盒，以及一對耳機是贓物，而不誠實地收受該批贓物。

控方作開案陳詞，先提醒陪審團毋須理會其他涉案人士是否被定罪。控方指本案被告與死者郭葦諾、嚴汝衡（Martin）、周正賢、黃朗褀等均為wargame發燒友，而除死者外，其餘眾人均是WhatsApp群組「午夜郊遊群」的成員。

控方指嚴汝衡與死者交惡，曾於2017年3月至5月在WhatsApp群組及聚會中提及要給死者一個教訓，更定於5月28日到五桂山實行，故被告清楚嚴計劃要使死者身體受嚴重傷害。

死者的屍體於5月29日在五桂山被發現，死因為身體多處中刀。警方經調查後拘捕多人，並在5月29日在周正賢家中發現死者的電話，但電話內的資料已遭刪除。

被告於5月31日被捕，警方在他家中起回死者的物品。警誡下被告稱:「係Martin叫我幫佢刪除個電話（紀錄）同賣咗佢，我唔知道係犯法嘅」。在會面錄影中他再承認聽過嚴說過要整蠱死者，但他以為只是帶死者上山拍裸照。

他指嚴於5月28日把背包等物品交給他，雖然見背包上有些紅點，但他沒有問來歴亦不知道屬於死者，以為嚴是要送給他或賣給他。至於iPhone是嚴交來要他刪除資料，他以為該電話是嚴所有，故應他要求拿到旺角給人刪除資料。

但控方指，不會接納被告說不知道該些物品屬於死者，因為被告為WhatsApp群組的成員且曾出席過嚴的聚會，應清楚知道嚴會對死者做甚麼，故他從嚴手中接過該些物品時，應知道死者已死，亦知道物品是死者所有。而被告刪除手機資料一事，是屬於妨礙司法公正的行為。控方請求陪審團根據證據，考慮是否接納被告的辯解。

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