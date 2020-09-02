有醫護涉煽動市民不參與檢測　團體促醫管局勿包庇縱容

有團體今午到醫管局外抗議，批評有醫護涉煽動市民不參全民病毒檢測。(鄧欣婷攝)

政府為全港市民檢測新冠肺炎病毒的「普及社區檢測計劃」昨(1日)開始，有團體今午(2日)到醫院管理局外抗議，指醫管局員工陣線主席余慧明涉煽動市民不參與政府推出的普及檢測，罔顧市民性命，要求醫管局革除余在醫管局的醫護職務，解除市民求醫時可能面對的威脅。

珍惜群組2人今午約2時時到亞皆老街醫管局大樓外抗議，高舉標語「草菅市民命全城憤怒」，其後醫管局派出代表接收請願信。珍惜群組召集人李璧而表示，在去年的反修例示威期間，有部分醫護人員以特定的政治偏向，導致有警方擔心自身及家人不能得到適當治療。

李認為，沒有醫徳和「醫者者父母心」的人士根本沒有資格擔任醫護，指若醫管局繼續包庇及縱容，則希望政府解散再重組醫管局。

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