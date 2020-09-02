中小企董事涉騙4銀行1.3億貸款及融資 被廉署起訴

廉政公署今日(2日)落案起訴一名中小企業董事及該公司一名前文員，控告他們涉嫌詐騙4間銀行83筆貸款共逾1.02億港元及銀行融資共3100萬港元，並詐騙而致使一個政府部門及一個公共機構為該等銀行批出的貸款及融資提供擔保，款額共1100萬港元，兩名被告將於星期五(4日)在東區裁判法院應訊，以待案件轉介區域法院答辯。

陳永福(60歲)，已結業的華麗國際有限公司(華麗國際)獨資董事及股東，及黃梓華(28歲)，華麗國際前會計文員，同被控六項串謀詐騙罪名，違反普通法。陳永福另被控14項串謀詐騙罪名。

廉署早前接獲貪污投訴，調查後揭發上述涉嫌罪行。有關罪行涉嫌於2010年9月至2015年1月期間發生。

華麗國際是一間沒有任何實質業務的貿易公司。陳永福應華麗國際實質東主的邀請，於2009年7月出任該公司的獨資董事及股東。黃梓華於2012年10月至2014年8月期間是該公司唯一的會計文員，按其實質東主的指示處理會計事宜。