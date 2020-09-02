地政署昨到楊屋新村收屋　封2寮屋截斷水電

元朗橫洲第一期發展收地限期已過，地政署早在7月中在3條村，即永寧村、鳳池村、楊屋新村村口貼出通告，指局方會在同月29日陸續清拆寮屋。直至昨日(1日)，多個部門包括地政署、水務署及保安人員約70人，在未有知會當地居民的情況下，便到楊屋新村收屋，同時用鐵鏈封鎖2間寮屋，截斷其水電，旁邊馬路有多名警員在警車上戒備。有被封屋的橫洲居民稱事前未獲通知，並慨嘆家園即將消失。東網正向地政署查詢。

昨日早上，政府部門及承建商等人在橫洲楊屋新村多個位置放置橙色膠馬，並堵塞村內通行的道路，同時剪去2間寮屋原有的鎖頭，再另行鎖上鐵鏈。有被封寮屋的村民稱家裏各個門口都貼滿政府通知，警告現場為「政府物業」，並直指橫洲的家園由「自己一磚一瓦起」，對於被拆感到好心痛。

元朗區議員區國權指，據其了解，數間屋的位置在清拆後會成為橫洲工地地盤的辦公室。

他說，又預期收屋的行動會陸續有來，因該地屬政府，相信收屋也不會事先通知村民，並稱楊屋新村將會先被收屋，或在今年重陽節前整條村完成收屋程序，之後再到鳳池村，或在今年底所有橫州寮屋都會清拆，成為地盤工地。

警方回應指，昨接獲相關部門要求就一項收地工作提供協助，元朗分區人員早上約9時到達楊屋新村協助維持秩序，整個行動於中午約12時完成。

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