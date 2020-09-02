網民熱話：司機八卦致4車攬炒？　鐵騎撞到彈起

電單車疑因收掣不及，撞向私家車，整部電單車撞至彈起。

司機在馬路上目擊意外，難免「停一停、望一望」，不過隨時因此引發另一宗意外。今日(2日)荔枝角就發生一宗「意外中的意外」。事件中懷疑有司機分心望向對行線巴士冒煙，因而發生四車連環相撞，其中「夾在」中間的電單車，更被撞到彈起，非常驚險。

相信為其中一名涉事司機的網民Tak Chan在Facebook群組「巴士的事討論區」上載車Cam片，事發於今晨約7時半許呈祥道往葵涌方向。該路段稍早有巴士於往九龍方向因冒煙而停下。片段開始，警員正在場處理巴士冒煙事故，期間事主前面私家車及電單車在駛近事故巴士時，先後慢駛，其中在私家車後的電單車收掣不及下，撞向私家車車尾，衝力下，電單車被撞至45度角彈起。司機更被拋出車外倒地，幸最後自行起身，相信情況無大礙。

同一時間，事主雖及時停車，未幾一陣喇叭聲由遠至近，車cam鏡頭一震，連同碰撞聲，原來事主亦被後車撞及，全車被推前半個車位，雖未撞及電單車司機，但事主已激動得爆粗洩憤。

網民估計意外有司機八卦所引致，「對面有風景睇，掛住望就唔望前，明明夠時間都停唔切。」亦有網民指司機們都沒有大礙算是幸運。有網民則語重心長地說：「總之在馬路上最好保持3秒距離，以及眼望前面！唔好八卦啦...」。

網民有話說：

chan chan：電單車跟車太貼，遇上突發事件根本冇時間救到自己

Isaac Chan：司機係咪瞓着咗

Marco Lam：片主後面嗰個盲㗎？

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