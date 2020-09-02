跨境學童數目銳減　上水5校轉小班教學減逾50自行分配學位

下學年升小學的適齡學童約為5.9萬人，較本學年增約3500人，惟雙非截龍加上疫情，北區等校網收生勢危，教育局今日(2日)公布下學年全港小學的自行分配學額資料，全港各區開班數目大致平穩，連同上水80校網及粉嶺81校網，北區有7間小學改為小班教學，當中上水區的自行分配學額減少56個。有北區的小學校長指，因應升小學童減少，「大班學校」減額有助弱勢學校收生。

2021年小一入學申請程序展開，教育局昨發布下學年小一入學資料，包括自行分配學位階段小一校網學額數量。東網翻查兩個名校校網，發現多間名校的自行分配學位數目不變。

在41九龍城校網，喇沙小學及瑪利諾修院學校（小學部）的自行分配學位學額分別為90及75個。而港島11校網，聖士提反女子中學附屬小學、嘉諾撒聖心學校的自行分配學位學額亦維持50及75個。

隨着跨境學童數量減少，以往有大批跨境生入讀的北區上水80校網成為減位「重災區」，下學年上水區小學自行分配學位學額較本學年減少56個，涉及區內5間小學，包括鳳溪第一小學、聖公會榮真小學、曾梅千禧學校、上水惠州公立學校及李志達紀念學校，全部於本學年轉為小班教學。

新界校長會副主席、鳳溪第一小學校長朱偉林指，北區有7間小學轉為小班教學，是因教育局發出指令，北區所有小學須「一刀切」轉為小班教學，紓緩區內部分學校收生不足的情況。他直言，因應疫情及深圳開辦不少高質素學校，不少跨境生留港升學意欲降低，「有咁多 『櫈仔 』但未必有咁多學生」，預料弱勢學校收生更困難，故「大班學校」減少學額數目，有助弱勢學校收生。

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