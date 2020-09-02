不明氣體再襲流浮山　多人報稱不適

流浮山稔灣路近下白泥，今日(2日)下午4時許，警方接獲報案，指有多名人士於上址一間餐廳內吸入刺鼻的氣味，並感到不適，懷疑有洩漏氣體事故。救援人員到場，初步有8人報稱不適，需由救護員於現場即時替他們作初步治理，各人經治理後拒絕送院作進一歲檢查。消防出動氣體探測儀器，以搜索氣體源頭，惟最後未有發現。

現場消息稱，當時有10多名人士及員工於餐廳內，期間有一種刺鼻、澀眼的氣味出現，多人吸入後感到非常不適，故立即走入附近的洗手間沖洗眼鼻。另外，有村民更表示事發之前，曾見過警察機動部隊於附近的青山靶場出入，惟不清楚是否有訓練進行。

根據資料顯示，流浮山於6月1日亦曾發生類似事故。當日下午2時許，有市民在流浮山迴轉處聞到一陣刺鼻、令人流淚的氣味，有4人感身體不適，惟經沖洗眼臉後，情況緩和，毋須送院。保安局其後於6月下旬就事件回應，證實警察機動部隊總部當日在青山靶場進行恆常訓練，期間人員曾使用催淚煙。因應當日的風向影響，催淚煙可能被吹到流浮山一帶。

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