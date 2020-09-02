建造業工程質量監督檢討報告出爐　建議承建商自我監管

沙中線建造工程多年來醜聞不斷，先後發生遲收工地、隧道滲漏及鋼筋被剪短等事件，建造業議會今(2日)發表香港建造業工程質量監督檢討報告，並審視現行主要機構的施工監督及質量制度，提出數項建議，包括透過非專業註冊監督人員的資格認證，吸引和挽留人才；引入誘因加入質量主導的領先關鍵績效指標，鼓勵承建商自我監管和提升質量管理水平等。

檢討報告提出建議，包括透過「註冊專門行業承造商制度」規管分包商，以提升分包商的質量監督水平；理順地盤專業監督團隊的職責，確保能適當地執行質量監督職務；推動場外建造的應用，如組裝合成建築法等。

專責小組主席關景輝稱，研究為業界提供機會審視部分影響建造工程質量的問題，同時樂見部分方案如場外建造等的合作。

政府於2018年成立建造業創新及科技基金，旨在提升企業及從業員應用新技術的能力，並支援業界應用創新科技。截至上月，基金已批出約1300份申請，提供資助金額逾2.7億元。督導委員會的成員由業內不同界別人士組成，負責就基金運作的事宜向政府提供意見。

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