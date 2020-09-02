警員處理證物態度粗疏不專業　女子脫藏武罪

去年11月8日多區舉行集會，警方於翌日凌晨在黃大仙截查一名女子，聲稱在她的背囊內檢獲扳手及雷射筆。該女子否認管有攻擊性武器罪，今（2日）在九龍城法院被裁定罪名不成立。裁判官直斥警員在處理證物時連番出錯，態度粗疏有違專業，令法庭無法確定證物不被干擾，亦也不能在毫無合理疑點下證明物品是在被告身上找到。

26歲被告尹秀君，報稱任職眾籌助理。她被控於去年11月9日，在龍翔道近黃大仙廟管有金屬扳手及雷射筆。

裁判官裁決時指，2名有份處理案中證物的警員多番出現錯誤。其中警員林凱竣首次就證物鏈錄取的口供中，沒有寫到檢獲雷射筆，後來才在供詞中補寫，同時更改了交收證物的警員身份，但當中無提及舊口供有所遺漏，也沒有解釋原因。

此外，林又直認曾用私人記事冊寫下案件相關事宜，連控方及案件主管也不知情，而且他也沒有把該記事冊帶上法庭。裁判官認為林的做法有違警隊一貫做法，形容他的說法不盡不實。

至於另一警員張錦志作供時，承認案發後他沒有即時把案中士巴拿及雷射筆等證物存放到證物室，亦無作任何電腦紀錄，至5個多月後始將證物送交。

裁判官直斥其做法違反《警察通例》，強調在刑事檢控程序上，處理證物是非常重要的一環，但本案負責處理證物的警員卻連番出錯，只能裁定被告罪名不成立。

－－－－－

「疫市下想轉危為機？」

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020