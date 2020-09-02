6至8月平均最高氣溫達32.6度　今年夏天史上最熱

本港在今年6月至8月期間，經歷了有記錄以來最熱的夏季。

由於南海北部的海面溫度較正常高，剛過去的8月香港天氣較正常炎熱，天文台指，8月平均最高氣溫錄得29度，較正常值高0.4度，連同6月及7月的極端高溫天氣，本港在6月至8月期間經歷了有記錄以來最熱的夏季，其中平均氣溫29.6度、平均最低氣溫27.7度及平均最高氣溫32.6度，均為有記錄以來同期最高。

數據顯示，8月的酷熱天氣日數為16天，是有記錄以來8月份的最高，而今年至8月的熱夜數目更長達46天，平了2019年最多熱夜的記錄。雨量方面，上月錄得448.4毫米雨量，較正常值432.2毫米多約4%，本年首8個月的累積雨量為1537.2毫米，較同期正常值1905.5毫米少約19%。

上月共有8個熱帶氣旋影響南海及北太平洋西部，其中強烈熱帶風暴「海高斯」襲港期間，天文台在8月18日晚上發出8號烈風或暴風信號，並於8月19日凌晨發出9號烈風或暴風風力增強信號，至8月18日當晚及翌日清晨，本港風勢顯著增強，離岸及高地風力分別達暴風及颶風程度。

與海高斯雨帶相關的狂風大驟雨及雷暴在這兩天為本港大部分地區帶來超過100毫米雨量，而香港島部分地區的雨量更超過200毫米。在大雨的情況下，8月19日早上天文台錄得的氣溫再度下降至全月最低的24.9度。

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