荷官網購10萬元假籌碼再串通3人兌換　4男涉巨額詐騙被捕

3名澳門男子涉嫌兌換10萬澳門元假籌碼被捕，有人事後報稱籌碼是早前與1名男荷官兌換所得，司警經調查後，發現假籌碼是由男荷官購入後，遂將其拘捕。4人涉嫌觸犯巨額詐騙，已被移交檢察院，司警正進一步調查案件，追查假籌碼的來源。

案情指，涉案的28歲男荷官在網上以5萬澳門元，購入1個10萬澳門元的假籌碼，由於賭場最新規定，沒有賭博紀錄無法兌換籌碼，他於是委託1位有賭博的朋友協助兌換，並稱事成後會給予對方2萬澳門元作為報酬。這名朋友同意交易後，夥同另外2名朋友到路氹城1間賭場賭博，賭場發現他們兌換的是假籌碼後報案，司警其後根據被捕人士的口供，找到涉案男莊荷並將之拘捕。

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