「贈興」現場涉攜無牌對講機　關員不認罪同案獲簽保

去年9月網上有傳警員在紅磡一間酒樓擺酒結婚，有市民聞訊到附近聚集「贈興」，期間一名海關關員偕另一人因疑攜有對講機被起訴，被控無牌管有無線電通訊器具罪，案件今日（2日）在九龍城法院再訊。涉案關員不認罪，辯方指將爭議被告是否知道箱中有對講機，法庭排期10月21日開審；同案另一男子則准自簽2000港元，守行為24個月，控罪撤銷。

兩名被告同為26歲，其中伍展邦報稱是商人；林熾輝報稱任職於海關。2人被控於去年9月13日，在紅磡紅樂道無牌管有一部無線電發送器具。

就首被告的同意案情指，2019年9月13日晚上10時許，約100名示威者響應網上號召，到傳有警員設婚宴的紅樂道一間酒店附近聚集。期間被告駕駛電單車停在警方防線對開，且沒有應警員警告駛走。截查時警員在電單車物品箱檢獲呼吸器、頭盔及涉案對講機等。

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